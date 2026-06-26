Tricolori Master: mille canottieri sul Lago di Pusiano

Sono 1021 gli atleti e 464 gli equipaggi, in rappresentanza di 99 club remieri da tutta Italia, in lizza nel fine settimana a Eupilio, sulle acque del lago di Pusiano. Il centro remiero comasco ospita infatti i campionati Italiani Master 2026 di canottaggio. I numeri premiano il Circolo 3 Ponti, sodalizio romano presente allo start con ben 61 atleti iscritti, davanti ai 44 della Canottieri Ondina ed ai 40 di Caprera. In lizza, tra gli altri anche Giuseppe “Peppiniello” Di Capua, storico timoniere della barca dei fratelli Abbagnale.