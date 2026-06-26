Museo della Seta di Como: Regione Lombardia lo riconosce come “Museo d’Impresa”

La Fondazione della Seta E.T.S. annuncia un nuovo capitolo per il Museo della Seta di Como: Regione Lombardia ha decretato ufficialmente il riconoscimento del Museo non solo come pilastro didattico del territorio, ma anche come Museo d’Impresa.

Questo doppio riconoscimento, che unisce l’anima educativa a quella legata alla storia produttiva, imprenditoriale e del lavoro, inserisce la struttura nel ristretto network dei musei d’eccellenza che testimoniano la tradizione industriale lombarda.

Un titolo da parte della Regione che rappresenta anche una svolta strategica. Questa nuova qualifica permetterà infatti alla Fondazione di accedere a linee di finanziamento dedicate e a bandi regionali specifici per i musei d’impresa, risorse che potranno essere investite nel potenziamento dei servizi, nella digitalizzazione e nella creazione di nuovi percorsi espositivi volti ad attrarre un pubblico sempre più internazionale.

Il Museo della Seta di Como, nato nel 1985 su iniziativa della Classe ’27 con la collaborazione degli Ex Allievi del Setificio, due associazioni comasche che si sono impegnate nel recupero dei reperti provenienti dalle fabbriche tessili seriche di Como, è in grado di raccontare l’intero processo di produzione, dal baco da seta ai filati colorati, dalla stampa a mano alle collezioni di moda. Il Museo raccoglie le testimonianze della tradizione produttiva tessile comasca, come macchine, oggetti, documenti, campionari e strumenti di lavoro. Oggi la superficie espositiva è arrivata ad occupare circa 1.000 metri quadrati e il patrimonio esposto rappresenta un unicum a livello mondiale.