Un grande lavoro di squadra, è stato sottolineato, per spegnere le fiamme sul Monte Goi. Al centro operativo di Muggiò c’erano numerosi esponenti delle istituzioni e delle forze dell’ordine. Tra loro, il sindaco di Como Alessandro Rapinese, l’assessore alla protezione civile Michele Cappelletti e il comandante della polizia locale Vincenzo Aiello.
“I vigili del fuoco in prima linea come in una trincea di guerra” ha detto il primo cittadino.
Nel video le interviste
Monte Goi, Rapinese: “I vigili del fuoco in prima linea come in una trincea di guerra”
Un grande lavoro di squadra, è stato sottolineato, per spegnere le fiamme sul Monte Goi. Al centro operativo di Muggiò c’erano numerosi esponenti delle istituzioni e delle forze dell’ordine. Tra loro, il sindaco di Como Alessandro Rapinese, l’assessore alla protezione civile Michele Cappelletti e il comandante della polizia locale Vincenzo Aiello.