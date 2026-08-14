Monte Goi, Rapinese: “I vigili del fuoco in prima linea come in una trincea di guerra”

Un grande lavoro di squadra, è stato sottolineato, per spegnere le fiamme sul Monte Goi. Al centro operativo di Muggiò c’erano numerosi esponenti delle istituzioni e delle forze dell’ordine. Tra loro, il sindaco di Como Alessandro Rapinese, l’assessore alla protezione civile Michele Cappelletti e il comandante della polizia locale Vincenzo Aiello.

“I vigili del fuoco in prima linea come in una trincea di guerra” ha detto il primo cittadino.

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