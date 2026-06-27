“Prima” in una gara ai Mondiali per l’attaccante del Como Assane Diao. Il giocatore biancoblù è entrato in campo nei minuti finali della gara tra Senegal e Iraq, vinta dalla formazione africana con il punteggio di 5-0.
Diao è subentrato a Ismaila Sarr all’80’.
Esordio ai Mondiali per il biancoblù Assane Diao
“Prima” in una gara ai Mondiali per l’attaccante del Como Assane Diao. Il giocatore biancoblù è entrato in campo nei minuti finali della gara tra Senegal e Iraq, vinta dalla formazione africana con il punteggio di 5-0.