Nico Paz in campo dal primo minuto in Argentina-Giordania. “Una giornata incredibile”

Le previsioni sono state rispettate: con il passaggio del turno e la certezza del primo posto nel girone, nell’Argentina che ha affrontato la Giordania Nico Paz è stato schierato da titolare. La vittoria è andata alla squadra Sudamericana, che si è imposta per 3-1. Il giocatore del Como è stato sostituito al 60′.

Alla fine il suo commento su Instagram: “Che giornata incredibile! La mia prima partita da titolare in un Mondiale e una vittoria per chiudere la fase a gironi nel migliore dei modi. Sono sempre grato per tutto ciò che posso vivere”.

Ai sedicesimi l’Argentina incontrerà la rivelazione Capo Verde.