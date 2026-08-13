Como, degrado negli spazi verdi di Lora: la sera i bivacchi, di giorno le bottiglie rotte

Degrado nei giardini di Lora, quartiere di Como. La segnalazione arriva da alcuni residenti della zona, che la sera notano bivacchi di fortuna e l’indomani bottiglie rotte e altre scene di degrado. Basta fare un giro tra la chiesa del quartiere e la scuola media per notare cartacce, bottigliette, mozziconi di sigarette, sacchetti di plastica e altra sporcizia. Non di certo un bel vedere per chi abita nella zona, che comincia a non sentirsi più completamente al sicuro.

“La vegetazione è incolta – segnala un telespettatore – e far giocare i bambini non è più così sicuro”. Il parco giochi, vale la pena precisarlo, è ben tenuto, ma – per chi vive e frequenta il quartiere – i bivacchi non sono di certo sinonimo di sicurezza. Anche portare a passeggio il cane, segnalano i residenti, non è più così tranquillo. I cocci di vetro sono un pericolo e lo stesso può dirsi per la vegetazione incolta.

Insomma, una situazione di degrado in piena area residenziale e in spazi frequentati da bambini, ragazzi e famiglie. E se in piena estate la zona appare desolata, con la ripresa della scuola, del catechismo e degli altri mille impegni a cui le famiglie devono far fronte, quegli spazi tornano a essere vissuti soprattutto dai più giovani, ma non solo. I comaschi che abitano in quella zona sperano quindi che l’area venga presto ripulita e sia maggiormente monitorata.