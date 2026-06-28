Baturina, Diao e Paz: tutti i giocatori del Como ai sedicesimi dei Mondiali

En-plein per i giocatori del Como ai Mondiali di calcio in Nord America. I tre biancoblù presenti, l’argentino Nico Paz, il croato Martin Baturina e il senegalese Assane Diao hanno infatti conquistato con le rispettive nazionali la qualificazione ai sedicesimi.

Dopo la fase a gironi, ora si procederà con le sfide ad eliminazione diretta.

I sedicesimi scattano oggi alle 21 con la sfida tra Sud Africa e Canada. Per quanto riguarda i lariani, mercoledì si gioca il match tra il Belgio e il Senegal di Diao; il 3 luglio la sfida tra il Portogallo e la Croazia di Baturina. L’Argentina di Paz affronta il prossimo 4 luglio la rivelazione Capo Verde.

Nico Paz (foto Roberto Colombo)