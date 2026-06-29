Dalla Regione 800mila euro ai comuni comaschi affacciati sul Ceresio

Nuove risorse per i paesi comaschi affacciati sul Ceresio: 800mila euro dalla Regione. Ad annunciarlo è l’assessore regionale a Università e Ricerca, Alessandro Fermi, che parla di “importanti risorse per la manutenzione del demanio lacuale”. “Gli interventi che andiamo a finanziare – aggiunge Fermi – serviranno a raggiungere l’obiettivo di sostenere e potenziare la mobilità green e dolce, attraverso interventi infrastrutturali di valorizzazione e mantenimento in efficienza dei laghi lombardi”.

Nel dettaglio, ecco gli interventi finanziati:

– opere di ripristino, pulizia, regolazione flusso canale Lagadone emissario del lago di Piano e immissario del lago Ceresio;

– ripristino e riorganizzazione funzionale pontili di attracco a lago nel comune di San Siro, località Rezzonico;

– manutenzione straordinaria e riqualificazione della darsena di Palazzo Gallio nel Comune di Gravedona ed Uniti;

– valorizzazione degli spazi pubblici di Moltrasio e riqualificazione Riva Grande,

“Questi contributi – conclude l’assessore Fermi – vanno ad aggiungersi a quelli già concessi negli anni scorsi, che con la delibera di oggi vengono aggiornati. Si tratta di lavori già partiti e che potranno dunque essere portati a termine nei Comuni di Porlezza, Claino con Osteno, Carlazzo, Torno, Domaso, Valsolda, Gera Lario, Argegno e Moltrasio”.

“Queste risorse consentiranno di migliorare l’accessibilità ai laghi, la sicurezza delle infrastrutture e la qualità degli spazi pubblici, – commenta il consigliere regionale di Fratelli d’Italia, Anna Dotti – rafforzando l’attrattività turistica e offrendo servizi sempre più efficienti ai residenti. Continueremo a lavorare affinché Como e i suoi laghi possano contare su infrastrutture moderne, sostenibili e all’altezza delle sfide future”.