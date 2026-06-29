Como, cantiere in via Tommaso Grossi: traffico paralizzato in città

Traffico paralizzato questa mattina in centro a Como. Lunghe code si sono formate tra viale Cattaneo e via Cesare Battisti, a ridosso delle mura cittadine, in direzione viale Lecco a causa di un cantiere in via Tommaso Grossi.

In prossimità del passaggio a livello di viale Lecco è stato istituito un restringimento di carreggiata che provoca code e rallentamenti. Come si legge sulla segnaletica posizionata all’inizio del cantiere, via Tommaso Grossi sarà chiusa al traffico fino all’incrocio con via Dante Alighieri da oggi fino alla fine dei lavori di riqualificazione della rete dell’acquedotto.

Sempre in base a quanto riportato dalla segnaletica, soltanto per i residenti di via Tommaso Grossi verrà istituito il doppio senso di circolazione fino alle testate di cantiere, a valle con accesso e uscita da via Cesare Battisti, a monte con accesso e uscita dall’intersezione tra via Grossi e via Dante. Proprio in mattinata gli agenti della polizia locale hanno posizionato gli impianti semaforici per il senso unico alternato in via Dante.

Un cantiere che sin dal primo giorno preannuncia il rischio concreto di lunghe code e traffico paralizzato in una delle principali arterie di accesso alla città e al Lungolago.