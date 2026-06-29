Il Como gioca a Londra: test di lusso contro l’Arsenal

Nuova prestigiosa amichevole per il Como, che aggiunge alla sfida contro il Liverpool del 16 agosto la partita contro l’Arsenal. La squadra di mister Cesc Fabregas scenderà in campo all’Emirates Stadium quest’estate per affrontare l’Arsenal, formazione campione d’Inghilterra in carica e vice-campione d’Europa, in un’amichevole precampionato programmata per mercoledì 12 agosto alle 19.30 (ora locale).
I tifosi potranno acquistare i tagliandi d’ingresso generici per la partita; ulteriori dettagli sulla biglietteria saranno comunicati a breve tramite i canali ufficiali del club.