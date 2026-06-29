Polizia alla mensa del povero, arrestato 28enne. Infastidiva i presenti, poi ha aggredito gli agenti

Invitato da un volontario a non infastidire gli utenti della mensa di via don Guanella, un 28enne tunisino che a sua volta era arrivato per accedere al servizio ha preso di mira l’operatore e ha poi aggredito anche i poliziotti intervenuti dopo la segnalazione del personale.

Gli agenti della polizia di Stato sono intervenuti ieri sera alla mensa della Caritas poco dopo le 19, nel momento in cui veniva servito il pasto alle persone in difficoltà che si rivolgono a Casa Nazareth. Il 28enne stava creando problemi al personale e agli altri utenti.

I poliziotti lo hanno invitato a comportarsi in modo corretto. Per tutta risposta il tunisino si è scagliato prima contro un agente, facendolo cadere a terra, e poi contro l’altro, provocandogli una contusione al polso destro.

L’aggressore è stato infine bloccato nonostante il comportamento violento e sistemato sull’auto di servizio. Durante il tragitto verso la questura, il 28enne ha continuato ad avere un comportamento violento, danneggiando un finestrino dell’auto di servizio.

Gli accertamenti poi effettuati in questura hanno permesso di verificare che il 28enne, senza fissa dimora e irregolare in Italia, aveva già altri precedenti. E’ stato arrestato per danneggiamento aggravato, oltre che per oltraggio, violenza, lesioni e resistenza a pubblico ufficiale.