Asst Lariana, da oggi attivo il Cup unico regionale: possibili rallentamenti nel servizio

Da oggi è attivo nel territorio dell’Asst Lariana il Cup unico regionale, il nuovo sistema progettato per facilitare la prenotazione di visite ed esami, grazie a una piattaforma unica. Il servizio di prenotazione dell’Asst Lariana era rimasto sospeso per qualche giorno per consentire il passaggio al Cup unico, che riunisce in un’unica agenda gli appuntamenti di tutte le strutture sanitarie lombarde. Il rientro alla normalità, però, sarà graduale. In questi giorni di avvio, l’azienda comasca segnala la possibilità di rallentamenti agli sportelli.

Per questo l’Asst ha diffuso alcune raccomandazioni, rivolte soprattutto a chi ha un appuntamento già fissato in precedenza. Dove possibile, conviene pagare il ticket online oppure tramite PagoPa, così da evitare le code. Chi ha già saldato l’importo, o ne è esentato, può presentarsi direttamente in ambulatorio per l’accettazione. Dove presenti, i totem non potranno in questo momento essere utilizzati. In ogni caso l’azienda invita a recarsi agli sportelli con un po’ di anticipo rispetto all’orario dell’appuntamento.

Quella del Cup unico regionale rappresenta una riforma attesa da tempo, che la Regione punta a completare entro la fine del 2026. L’idea è quella di superare la frammentazione delle vecchie agende e accorpare in un solo sistema tutti gli appuntamenti. Al nuovo Cup unico hanno aderito ormai buona parte degli ospedali pubblici lombardi, ma sono coinvolti anche i privati accreditati. In questo modo, secondo la Regione, il servizio dovrebbe essere più efficiente e sicuro, dovrebbe diventare più facile trovare un posto libero e dovrebbero accorciarsi le liste d’attesa, da tempo uno dei problemi più sentiti dai cittadini.