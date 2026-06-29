Rissa tra immigrati al Monumento ai Caduti, denunciato dalla polizia un 21enne tunisino, regolarmente residente a Valmorea e già noto alle forze dell’ordine, accusato di minacce e lesioni personali. Gli agenti sono intervenuti sabato pomeriggio nella zona del Giardini a Lago, dopo la segnalazione di una rissa in atto. A contattare la questura un cittadino tedesco, che ha spiegati agli agenti di aver assistito a un litigio tra due immigrati che era culminato con il ferimento di uno dei due con alcuni cocci di una bottiglia di vetro. La vittima poi si era allontanata velocemente, mentre l’aggressore si era diretto verso il Tempio Voltiano.

I poliziotti hanno individuato uno dei sospettati, che ha confermato il litigio con un marocchino e ha detto di essere poi stato aggredito. Rintracciato intanto anche l’altro immigrato coinvolto, che era con la fidanzata e aveva ferite a un braccio e graffi sul corpo, oltre a una tumefazione allo zigomo sinistro.

La vittima, una volta in questura ha riconosciuto il suo aggressore, che è stato denunciato a piede libero per minaccia e lesioni aggravate. Gli agenti hanno accertato che aveva precedenti accuse per furto, furto aggravato, danneggiamento e minacce.