Tragedia a Porto Ronco, 75enne affoga nel lago

Un 75enne svizzero, residente nel Canton Berna, è morto oggi nelle acque del Lago Maggiore a Porto Ronco, in Canton Ticino, mentre stava facendo il bagno. La segnalazione oggi poco prima delle 14 alla Centrale comune d’allarme. Per le ricerche sono subito intervenuti agenti della Polizia cantonale e, in supporto, della Polizia comunale di Ascona.

Il corpo privo di sensi dell’uomo, un 75enne cittadino svizzero residente nel Canton Berna, è stato quindi individuato poco distante (a una quindicina di metri di profondità) e portato a riva.

Qui sono immediatamente cominciate le manovre di rianimazione, poi continuate dai soccorritori del Servizio ambulanza locarnese e valli, nel frattempo giunti sul posto. Nonostante i tentativi, l’uomo è deceduto.

Per prestare sostegno psicologico è stato richiesto l’intervento del Care Team, un servizio cantonale di supporto psicologico per i congiunti delle vittime.