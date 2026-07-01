Como, bivacchi e bagni vietati davanti al Tempio Voltiano. Gli interventi della polizia locale

Trovato a bivaccare e dormire sul suolo pubblico, riceve un ordine di allontanamento. Ė accaduto ieri mattina alle 7.20 in piazza Giuseppe Verdi all’intersezione con via Rodari, all’interno della ZTL. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale. Al momento del controllo, l’uomo è risultato senza documenti e non è stato in grado di fornire le proprie generalità. Portato al Comando, gli è stata contestata la violazione dell’articolo 10 sul bivacco del Regolamento di Polizia Urbana, con conseguente provvedimento di allontanamento dall’area interessata.

Un secondo intervento alle 17.20 sul Lungolago Mafalda di Savoia, vicino al Tempio Voltiano. Gli agenti in servizio bike hanno visto un uomo intento a fare il bagno nel lago. L’uomo si è rifiutato di fornire le proprie generalità, ha dichiarato di non avere con sé i documenti e ha cercato di sottrarsi al controllo. È quindi stato denunciato.