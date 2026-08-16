Alessandro Fancellu esulta in Repubblica Ceca: vittoria e secondo posto finale

Alessandro Fancellu ha alzato le braccia per la prima volta da professionista. Il 26enne ciclista comasco della Mbh Bank Csb Telecom Fort si è imposto nell’ultima tappa del Czech Tour 2026, con arrivo in salita a Pustevny, e ha chiuso la corsa al secondo posto nella classifica generale.

Dopo due secondi posti nelle frazioni precedenti, Fancellu ha coronato il Czech Tour con la vittoria nella quarta e ultima tappa. Allo sprint in salita ha preceduto la maglia gialla Andrew August della Netcompany Inoes, poi vincitore della generale, e Nicolas Breuillard della TotalEnergies.

Una prestazione di spessore per il corridore di Binago, che ha dimostrato forza e continuità per tutta la corsa. Grazie al successo di tappa, Fancellu ha chiuso al secono posto nella generale a soli 7 secondi da August. Per lui anche il secondo posto nella classifica a punti e il terzo nei Gran Premi della Montagna.

Mancato per un soffio il colpaccio finale, ma per Fancellu resta comunque il primo, importante squillo da pro.Il ricordo a Tarling e le difficoltà in volata. Giunto al traguardo con il dito verso il cielo, Fancellu ha subito dedicato la vittoria: “Un mio pensiero va al 19enne gallese Finlay Tarling che è morto in un incidente durante la tappa della Volta Portugal. Non riesco ad immaginare il dolore che stia vivendo la sua famiglia”. Poi un pensiero alla famiglia e al team: “Sempre pronti a supportarmi, con i compagni che anche oggi sono stati grandiosi”.

Il comasco ha svelato anche un retroscena: “Oggi stavo bene, volevo provarci in salita ma c’erano tre atleti Netcompany Ineos schierati e la salita non era troppo pendente. Ho deciso di aspettare la volata sapendo che avevo gamba. Poi mi sono spaventato quando, lanciando lo sprint, mi si è sganciato il pedale. Sono riuscito a riagganciarlo e ripartire immediatamente. Alzare le braccia è bellissimo. È la mia prima vittoria da professionista”.