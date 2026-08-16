Monte Goi, situazione in miglioramento: proseguono le operazioni di spegnimento con l’elicottero

Incendio sul Monte Goi. Proseguono senza sosta le operazioni di spegnimento: la situazione è in miglioramento – segnala la Protezione Civile – ma la soglia di attenzione resta massima. Continuano i sorvoli del supporto aereo con l’elicottero, impegnato in sganci mirati nei punti più complessi. I volontari Anti-incendio della Protezione Civile e i vigili del fuoco operano direttamente sul fronte per tracciare le linee di contenimento e spegnere le braci residue e le eventuali riprese di fuoco nel sottobosco.

Le famiglie sfollate sono rientrate a casa. Via Oltrecolle è stata riaperta, ma solo in un senso, in direzione Lora-Viadotto dei Lavatoi. Nella parte in salita rimane chiusa.

Nelle prossime ore si interverrà con i droni con termocamere per effettuare una mappatura termica completa dell’intera area e individuare anche i punti caldi invisibili a occhio nudo.

La Protezione Civile rinnova un appello per un fatto che dovrebbe essere scontato, ma evidentemente non è così. Sul Monte Goi è vietato salire per passeggiate e selfie. Vige il divieto assoluto di percorrere i sentieri. L’area è ancora interessata da operazioni di soccorso e presenta potenziale pericolo. Vanno inoltre lasciate libere le vie d’accesso e rispettate le indicazioni degli operatori presenti sul posto.