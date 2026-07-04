Mondiali di calcio, l’Argentina di Nico Paz e la Svizzera in campo martedì per gli ottavi

L’Argentina di Nico Paz ha conquistato l’accesso agli ottavi di finale dei Mondiali di calcio al termine di una sfida decisamente più complicata del previsto contro Capo Verde. La partita si è conclusa 3-2 dopo i tempi supplementari. Il talento del Como classe 2004 è rimasto in panchina. La nazionale argentina tornerà in campo contro l’Egitto martedì alle 18.

Approdata agli ottavi anche la nazionale svizzera, che sarà impegnata martedì alle 22 contro la Colombia.