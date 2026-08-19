Maltempo in arrivo, domani allerta arancione. Calo delle temperature, grandine e forte vento

Nel Comasco il meteo si prepara a cambiare registro. Dopo giornate soleggiate con temperature che hanno superato i 30 gradi, per domani giovedì 20 agosto è atteso un vero e proprio peggioramento; l’ombrello tornerà decisamente più utile degli occhiali da sole. La Protezione Civile ha emesso un’allerta arancione per forti temporali a partire da domattina alle 6 e per tutto l’arco della giornata. Una doppia allerta che potrebbe portare oltre a forti piogge anche a rischi idrogeologici. Un anticipo del maltempo potrebbe arrivare già nel corso di questa sera.

A Como per domani sono previsti temporali e piogge diffuse. La fase più intensa è attesa nel tardo pomeriggio. Tra le 17 e le 18 oltre ai rovesci si aggiunge il vento forte che potrebbero proseguire almeno fino alle 20, prima di attenuarsi gradualmente in serata. La Protezione Civile segnala infatti la possibilità di grandine, anche di medie o grandi dimensioni, e forti raffiche di vento che nella città di Como potrebbe toccare i 65km/h.

Attenzione quindi soprattutto agli spostamenti evitando i sottopassi in caso di allagamenti, alle attività all’aperto e a non sostare vicino a corsi d’acqua o versanti montuosi instabili.

A cambiare sarà anche la temperatura: dalla massima di 32 gradi di oggi a Como, si scenderà ai 25 di domani. Nel giro di 24 ore si passerà dunque dalla piena estate a un deciso calo termico e per rivedere il sole bisognerà aspettare la giornata di sabato.