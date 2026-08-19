Manx Grand Prix: muore il pilota ticinese Mauro Poncini, aveva 29 anni

Lutto nel mondo delle corse su strada e in Canton Ticino. È Mauro Poncini, 29enne pilota svizzero, il motociclista che ha perso la vita martedì 18 agosto durante le qualifiche del Manx Grand Prix.

L’incidente è avvenuto sul Mountain Course dell’Isola di Man e ha coinvolto due concorrenti.

A dare la notizia è stata Swiss Moto, la Federazione Moto Svizzera, che con un comunicato ha ricordato il pilota e espresso la vicinanza alla famiglia, agli amici, al team e a tutta la comunità delle road races.

Poncini era originario di Curio, comune del distretto di Lugano

Il comunicato della Federazione svizzera

È con profondo sgomento e immensa tristezza che abbiamo appreso della scomparsa del nostro pilota Mauro Poncini.

Mauro ha perso la vita il 18 agosto 2026 durante le qualifiche del Manx Grand Prix sull’Isola di Man. Aveva soltanto 29 anni.

Mauro era una persona dal cuore straordinario, profondamente affettuosa con i suoi cari e con tutte le persone che lo circondavano. Grazie al suo carattere caloroso e aperto, era molto amato dagli altri piloti e apprezzato da tutti per la sua grande umanità.

Con Mauro, la famiglia svizzera del motociclismo perde un pilota appassionato e profondamente impegnato. Ha vissuto la sua passione con tutto il cuore, con coraggio e assoluta dedizione. Ora, troppo presto, questa stessa passione lo ha portato con sé in cielo.

In queste ore così difficili, i nostri pensieri sono rivolti alla sua famiglia, ai suoi cari, ai suoi amici, agli altri piloti e al suo team. A tutti loro esprimiamo le nostre più sentite condoglianze e auguriamo tanta forza.

Riposa in pace, Mauro. Resterai per sempre parte della nostra famiglia motociclistica.