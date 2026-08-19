Champions League 2026-2027, al via gli spareggi per entrare nella fase campionato

In campo per un posto nella fase campionato, quella in cui sarà in lizza anche il Como. Oggi e domani sono in programma le gare d’andata degli spareggi di Champions League. Chi supera questo turno entrerà nel tabellone principale assieme alle più importanti formazioni europee.

Le partite in programma

Levski Sofia (Bulgaria)-Aek Atene (Grecia)

Celtic Glasgow (Scozia)-Lask Linz (Austria)

Dinamo Zagabria (Croazia)-Viking (Norvegia)

Slovan Bratislava (Slovacchia)-Celje (Slovenia)

Hapoel Beer-Sheva (Israele)-Saba Baku (Azerbaijan)

Fenerbahce (Turchia)-Olympique Lione (Francia)

Nec Nijmegen (Olanda)-Bodø/Glimt (Norvegia)

La fase successiva

L’8, 9 e 10 settembre partirà poi la fase campionato con un totale di otto incontri per squadra, quattro in casa e quattro in trasferta. Il sorteggio è previsto a Nyon, in Svizzera, giovedì 27 agosto.

Tutti contro tutti, con la definizione di una classifica finale dopo il turno del 27 gennaio 2027. Le prime otto formazioni si qualificheranno automaticamente agli ottavi di finale, mentre le squadre classificate dal 9° al 24° posto si sfideranno in spareggi a eliminazione diretta con gare d’andata e ritorno per riempire la griglia degli ottavi. I club che si classificano dal 25° posto in giù saranno eliminati e termineranno la loro esperienza europea 2026-2027.

Si andrà avanti poi con ottavi, quarti e semifinali per poi arrivare all’atto decisivo. La finale sarà allo stadio Metropolitano di Madrid (l’impianto dell’Atletico) fissata per sabato 5 giugno 2027.

Tra le possibili avversarie del Como di Cesc Fabregas, i più grandi nomi: le spagnole Real Madrid, Atletico e Barcellona, le inglesi Liverpool, Arsenal (appena affrontate dai biancoblù in amichevole), Manchester City e Manchester United, i campioni del Paris Saint Germain, i tedeschi Bayern Monaco, Stoccarda e Borussia Dortmund, i turchi del Galatasaray, i portoghesi Porto e Sporting Lisbona e gli olandesi del Psv e del Feyenoord. L’Italia, oltre che dai lariani, sarà rappresentata da Inter, Napoli e Roma.

Due possibili avversarie, Lens e Villarreal hanno tra l’altro recentemente partecipato alla Como Cup, e hanno disputato la finale, che ha visto il successo della formazione francese. Lo stesso Lens, superando in finale in Psg, ha appena conquistato la Supercoppa francese.

L’albo d’oro della Champions

1956 Real Madrid

1957 Real Madrid

1958 Real Madrid

1959 Real Madrid

1960 Real Madrid

1961 Benfica

1962 Benfica

1963 Milan

1964 Inter

1965 Inter

1966 Real Madrid

1967 Celtic

1968 Manchester United

1969 Milan

1970 Feyenoord

1971 Ajax

1972 Ajax

1973 Ajax

1974 Bayern Monaco

1975 Bayern Monaco

1976 Bayern Monaco

1977 Liverpool

1978 Liverpool

1979 Nottingham Forest

1980 Nottingham Forest

1981 Liverpool

1982 Aston Villa

1983 Amburgo

1984 Liverpool

1985 Juventus

1986 Steaua Bucarest

1987 Porto

1988 PSV Eindhoven

1989 Milan

1990 Milan

1991 Stella Rossa

1992 Barcellona

1993 Olympique Marsiglia

1994 Milan

1995 Ajax

1996 Juventus

1997 Borussia Dortmund

1998 Real Madrid

1999 Manchester United

2000 Real Madrid

2001 Bayern Monaco

2002 Real Madrid

2003 Milan

2004 Porto

2005 Liverpool

2006 Barcellona

2007 Milan

2008 Manchester United

2009 Barcellona

2010 Inter

2011 Barcellona

2012 Chelsea

2013 Bayern Monaco

2014 Real Madrid

2015 Barcellona

2016 Real Madrid

2017 Real Madrid

2018 Real Madrid

2019 Liverpool

2020 Bayern Monaco

2021 Chelsea

2022 Real Madrid

2023 Manchester City

2024 Real Madrid

2025 Paris Saint-Germain

2026 Paris Saint-Germain

Dal 1993 la manifestazione ha cambiato nome: da Coppa dei Campioni a Uefa Champions League

Le vittorie per club

Real Madrid, 15, 1956 1957 1958 1959 1960 1966 1998 2000 2002 2014 2016 2017 2018 2022 2024

Milan, 7, 1963 1969 1989 1990 1994 2003 2007

Bayern Monaco, 6, 1974 1975 1976 2001 2013 2020

Liverpool, 6, 1977 1978 1981 1984 2005 2019

Barcellona, 5,1992 2006 2009 2011 2015

Ajax, 4, 1971 1972 1973 1995

Inter, 3, 1964 1965 2010

Manchester United, 3, 1968 1999 2008

Juventus, 2, 1985 1996

Benfica, 2, 1961 1962

Chelsea, 2, 2012 2021

Nottingham Forest, 2,1979 1980

Porto, 2, 1987 2004

Paris Saint-Germain, 2, 2025 2026

Celtic, 1, 1967

Amburgo, 1, 1983

Steaua Bucarest, 1, 1986

PSV Eindhoven, 1, 1988

Stella Rossa, 1, 1991

Olympique Marsiglia, 1, 1993

Borussia Dortmund, 1, 1997

Feyenoord, 1, 1970

Aston Villa, 1, 1982

Manchester City, 1, 2023