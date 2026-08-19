Champions League 2026-2027, al via gli spareggi per entrare nella fase campionato

In campo per un posto nella fase campionato, quella in cui sarà in lizza anche il Como. Oggi e domani sono in programma le gare d’andata degli spareggi di Champions League. Chi supera questo turno entrerà nel tabellone principale assieme alle più importanti formazioni europee.
Le partite in programma
Levski Sofia (Bulgaria)-Aek Atene (Grecia)
Celtic Glasgow (Scozia)-Lask Linz (Austria)
Dinamo Zagabria (Croazia)-Viking (Norvegia)
Slovan Bratislava (Slovacchia)-Celje (Slovenia)
Hapoel Beer-Sheva (Israele)-Saba Baku (Azerbaijan)
Fenerbahce (Turchia)-Olympique Lione (Francia)
Nec Nijmegen (Olanda)-Bodø/Glimt (Norvegia)
La fase successiva
L’8, 9 e 10 settembre partirà poi la fase campionato con un totale di otto incontri per squadra, quattro in casa e quattro in trasferta. Il sorteggio è previsto a Nyon, in Svizzera, giovedì 27 agosto.
Tutti contro tutti, con la definizione di una classifica finale dopo il turno del 27 gennaio 2027. Le prime otto formazioni si qualificheranno automaticamente agli ottavi di finale, mentre le squadre classificate dal 9° al 24° posto si sfideranno in spareggi a eliminazione diretta con gare d’andata e ritorno per riempire la griglia degli ottavi. I club che si classificano dal 25° posto in giù saranno eliminati e termineranno la loro esperienza europea 2026-2027.
Si andrà avanti poi con ottavi, quarti e semifinali per poi arrivare all’atto decisivo. La finale sarà allo stadio Metropolitano di Madrid (l’impianto dell’Atletico) fissata per sabato 5 giugno 2027.
Tra le possibili avversarie del Como di Cesc Fabregas, i più grandi nomi: le spagnole Real Madrid, Atletico e Barcellona, le inglesi Liverpool, Arsenal (appena affrontate dai biancoblù in amichevole), Manchester City e Manchester United, i campioni del Paris Saint Germain, i tedeschi Bayern Monaco, Stoccarda e Borussia Dortmund, i turchi del Galatasaray, i portoghesi Porto e Sporting Lisbona e gli olandesi del Psv e del Feyenoord. L’Italia, oltre che dai lariani, sarà rappresentata da Inter, Napoli e Roma.
Due possibili avversarie, Lens e Villarreal hanno tra l’altro recentemente partecipato alla Como Cup, e hanno disputato la finale, che ha visto il successo della formazione francese. Lo stesso Lens, superando in finale in Psg, ha appena conquistato la Supercoppa francese.
L’albo d’oro della Champions
1956 Real Madrid
1957 Real Madrid
1958 Real Madrid
1959 Real Madrid
1960 Real Madrid
1961 Benfica
1962 Benfica
1963 Milan
1964 Inter
1965 Inter
1966 Real Madrid
1967 Celtic
1968 Manchester United
1969 Milan
1970 Feyenoord
1971 Ajax
1972 Ajax
1973 Ajax
1974 Bayern Monaco
1975 Bayern Monaco
1976 Bayern Monaco
1977 Liverpool
1978 Liverpool
1979 Nottingham Forest
1980 Nottingham Forest
1981 Liverpool
1982 Aston Villa
1983 Amburgo
1984 Liverpool
1985 Juventus
1986 Steaua Bucarest
1987 Porto
1988 PSV Eindhoven
1989 Milan
1990 Milan
1991 Stella Rossa
1992 Barcellona
1993 Olympique Marsiglia
1994 Milan
1995 Ajax
1996 Juventus
1997 Borussia Dortmund
1998 Real Madrid
1999 Manchester United
2000 Real Madrid
2001 Bayern Monaco
2002 Real Madrid
2003 Milan
2004 Porto
2005 Liverpool
2006 Barcellona
2007 Milan
2008 Manchester United
2009 Barcellona
2010 Inter
2011 Barcellona
2012 Chelsea
2013 Bayern Monaco
2014 Real Madrid
2015 Barcellona
2016 Real Madrid
2017 Real Madrid
2018 Real Madrid
2019 Liverpool
2020 Bayern Monaco
2021 Chelsea
2022 Real Madrid
2023 Manchester City
2024 Real Madrid
2025 Paris Saint-Germain
2026 Paris Saint-Germain
Dal 1993 la manifestazione ha cambiato nome: da Coppa dei Campioni a Uefa Champions League
Le vittorie per club
Real Madrid, 15, 1956 1957 1958 1959 1960 1966 1998 2000 2002 2014 2016 2017 2018 2022 2024
Milan, 7, 1963 1969 1989 1990 1994 2003 2007
Bayern Monaco, 6, 1974 1975 1976 2001 2013 2020
Liverpool, 6, 1977 1978 1981 1984 2005 2019
Barcellona, 5,1992 2006 2009 2011 2015
Ajax, 4, 1971 1972 1973 1995
Inter, 3, 1964 1965 2010
Manchester United, 3, 1968 1999 2008
Juventus, 2, 1985 1996
Benfica, 2, 1961 1962
Chelsea, 2, 2012 2021
Nottingham Forest, 2,1979 1980
Porto, 2, 1987 2004
Paris Saint-Germain, 2, 2025 2026
Celtic, 1, 1967
Amburgo, 1, 1983
Steaua Bucarest, 1, 1986
PSV Eindhoven, 1, 1988
Stella Rossa, 1, 1991
Olympique Marsiglia, 1, 1993
Borussia Dortmund, 1, 1997
Feyenoord, 1, 1970
Aston Villa, 1, 1982
Manchester City, 1, 2023