Scatta la serie A, Como subito in prima fila

La serie A è pronta a riaccendere i riflettori e il Como è subito in prima fila.

Sabato prende il via il campionato e il Como è subito protagonista: alle 18.30, in contemporanea con Inter-Monza, i lariani scenderanno in campo in Friuli contro l’Udinese per la prima giornata della nuova stagione.

Lariani che giocheranno le prime tre gare in trasferta per i lavori della nuova curva dei sostenitori locali, ricostruita per l’adeguamento alle regole Uefa.

Il Como è reduce tournée inglese che ha regalato indicazioni importanti e confronti di altissimo livello. I biancoblù hanno fermato sull’1-1 l’Arsenal in casa dei Gunners, prima di arrendersi 2-0 al Liverpool. Due test che hanno permesso alla squadra di misurarsi con alcune delle realtà più importanti del calcio europeo e di arrivare al debutto con una preparazione già messa alla prova.

Dall’altra parte ci sarà un’Udinese che si presenta all’appuntamento nel segno della continuità. Kosta Runjaic è al terzo anno sulla panchina bianconera e può contare su un gruppo rimasto sostanzialmente quello della passata stagione, chiusa a quota 50 punti. Nel gruppo anche l’ex comasco Mërgim Vojvoda.

Il Como, però, arriva alla prima giornata con un reparto offensivo che offre diverse soluzioni, ma che dovrebbe essere all’insegna della continuità, con Diao, Paz e Batrurina schierati alle spalle del bomber Douvikas. Attesa soprattutto per Nico Paz. Il talento argentino è rientrato da poco dagli impegni con la nazionale argentina, ma le indicazioni portano verso una sua presenza dal primo minuto. Ma anche Baturina ha mostrato di essere in grande forma.

Si parte subito con una sfida che vale molto più dei primi tre punti. Per il Como è il momento di trasformare il lavoro estivo e le buone indicazioni raccolte contro Arsenal e Liverpool in una prima risposta ufficiale. Nel secondo turno della stagione, domenica 30 agosto, i lariani saranno ospiti del Napoli, mentre venerdì 4 settembre è prevista la trasferta a Marassi con il Genoa.

In mezzo un momento attesissimo, il sorteggio della Champions League, il 27 agosto a Nyon, in Svizzera. Il Como tra poco più di una settimana conoscerà il suo cammino europeo. Proprio in questi giorni sono in programma gli spareggi delle qualificazioni. Tra i nomi noti in lizza i francesi del Lione, i turchi del Fenerbahce, i croati della Dinamo Zagabria, i greci dell’Aek Atene e gli scozzesi del Celtic.