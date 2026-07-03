L’eurodeputato Maran a Como: “Difendiamo l’auto dagli altri, non dalle politiche green”

Il presidente della commissione Ambiente europea a Como. L’eurodeputato dem Pierfrancesco Maran, atteso a Cantù per l’apertura della festa dell’Unità del Pd al Parco del Bersagliere, ai microfoni di Etv ha parlato di automotive e ambiente, in un momento storico molto delicato. Europa e Italia sono divisi tra il rischio di una deindustrializzazione e di una perdita di competitività nei confronti dell’Oriente, e un’emergenza climatica ribadita ancora una volta dall’ultima ondata di caldo che ha investito il Vecchio Continente.