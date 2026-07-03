Risse, alcol e droga, bar di Mariano chiuso per 20 giorni dal questore

La polizia di Stato ha sospeso per 20 giorni la licenza di un bar di via Songia a Mariano Comense. L’attività era già stata sospesa a maggio dai carabinieri della tenenza cittadina, intervenuti più volte per problemi nel locale. Un provvedimento analogo era già stato disposto nel novembre scorso per gravi episodi che hanno turbato l’ordine e la sicurezza pubblica, in particolare risse legate anche all’abuso di alcol. In un caso era stato coinvolto anche il titolare del bar.

Carabinieri e polizia locale hanno accertato in più occasioni la presenza di persone già condannate per reati come rapina, truffa, stupefacenti, ricettazione, possesso di armi e a maggio hanno anche denunciato un minorenne trovato in possesso di droga. Il questore di Como Filippo Ferri ha disposto la chiusura per 20 giorni del locale. Durante i controlli della polizia nei locali, multata per 2.200 euro una sala giochi a Vertemate con Minoprio per una violazione delle norme sul fumo.