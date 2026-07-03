Via vai sospetto nel parco a Turate, i residenti chiamano i carabinieri. Arrestato lo spacciatore

Il via vai sospetto e le presunte attività di spaccio nel parco a Turate sono state segnalate alle forze dell’ordine anche dagli stessi residenti. Nelle scorse ore l’intervento dei carabinieri della stazione cittadina, che hanno arrestato in flagranza di reato, un 42enne di origine tunisina, senza fissa dimora, accusato di detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio.

I militari, durante i controlli hanno fermato il 42enne, notato in atteggiamento sospetto. E’ stato trovato in possesso di 70 grammi di hashish, materiale per il confezionamento delle dosi, un bilancino di precisione e 40 euro in contanti, ottenuti probabilmente con la vendita della droga. II carabinieri hanno sequestrato la sostanza stupefacente e il materiale, oltre a un telefono cellulare utile per proseguire le indagini e ricostruire la rete dello spacciatore.