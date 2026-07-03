Risoluzione del nodo di Arosio sulla Novedratese: firmato il contratto per l’esecuzione dei lavori

Nuovo passo avanti per la risoluzione del nodo di Arosio lungo la Novedratese, uno degli interventi viabilistici più attesi dal territorio. E’ stato sottoscritto il contratto per la progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori.

L’appalto era stato aggiudicato nelle scorse settimane al raggruppamento temporaneo di imprese formato Impresa Milesi S.r.l. e Riva Giardini S.p.A, per un importo netto contrattuale di oltre 10 milioni di euro.

L’intervento rappresenta un’infrastruttura strategica per la mobilità della Brianza comasca e prevede un investimento complessivo di 17 milioni di euro, reso possibile grazie al contributo congiunto di Regione Lombardia (12.400.000 euro), Stato (2.012.959 euro), Provincia di Como (2.600.000 euro) e Comune di Arosio (100.000 euro).

«Con questo passaggio entriamo nella fase operativa dell’intervento: – spiega il presidente della Provincia di Como, Fiorenzo Bongiasca – il cronoprogramma prevede la consegna del progetto esecutivo entro 90 giorni dalla firma, mentre la consegna dei lavori avverrà entro i successivi 30 giorni dall’approvazione del progetto stesso».

La Novedratese è oggi la strada provinciale con il più elevato volume di traffico del territorio comasco. Il progetto è finalizzato a superare in modo strutturale le criticità che da anni interessano il nodo di Arosio. Tra le opere previste figurano la realizzazione di due rotatorie, la prima all’intersezione con via Marconi e la seconda in corrispondenza dello svincolo con la provinciale 41 Vallassina, il parziale interramento della provinciale 32 mediante la costruzione di un nuovo sottopasso in corrispondenza di via Santa Maria Maddalena, la completa rimozione dei semafori esistenti e una più ampia riorganizzazione della viabilità.

«È il risultato di un impegno concreto, nato dalla presentazione di un mio ordine del giorno, che consente finalmente di dare il via a un intervento atteso da anni – dichiara l’assessore regionale Alessandro Fermi -. Regione Lombardia ha creduto molto in quest’opera, tanto che ha contribuito con più di 12 milioni di euro. Ritengo questi lavori fondamentali, perché garantiranno meno congestione, maggiore sicurezza e tempi di percorrenza più certi, con benefici concreti per i cittadini, per i tanti pendolari che ogni giorno si spostano per lavoro o per studio e per le imprese, che potranno contare su collegamenti più efficienti».

«Come amministrazione, – dichiara il sindaco di Arosio, Alessandra Pozzoli – speriamo che l’iter progettuale proceda nel rispetto delle tempistiche assegnate, perché l’intervento è davvero urgentissimo».