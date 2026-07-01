Civiglio, via dei Patrioti chiusa domani mattina. La comunicazione del Comune di Como

Nell’ambito degli interventi in corso a Civiglio per il ripristino della strada e del versante dopo la frana del maggio 2024, domani, dalle ore 9.30 alle 11.30, la via dei Patrioti sarà temporaneamente chiusa al traffico per consentire lo svolgimento in sicurezza delle operazioni di movimentazione del materiale presente sulla carreggiata. La comunicazione arriva da Palazzo Cernezzi.
Nel corso dell’intervento, la terra accumulata, messa in sicurezza dietro le transenne di cantiere, verrà caricata e riposizionata contribuendo alla stabilizzazione del versante. L’operazione consentirà inoltre di iniziare a liberare una parte della carreggiata, migliorando progressivamente le condizioni della viabilità verso il completo ripristino della strada.
La chiusura, limitata a due ore, è necessaria per garantire la sicurezza degli operatori e degli utenti della strada durante le operazioni.