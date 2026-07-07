Estate, rimodulazione oraria per le Casse Cup e i Punti Prelievo di Asst Lariana

Tempo di estate e di rimodulazione oraria per le Casse Cup e i Punti Prelievo di Asst Lariana. Nel mese di agosto, in particolare, il Cup all’ospedale Sant’Anna, in via Napoleona e a Menaggio chiuderà alle 16.30 (con emissione dal totem dell’ultimo biglietto alle ore 16). Nel mese di agosto, inoltre, il Cup al Sant’Anna e il Cup in via Napoleona saranno chiusi il sabato.

Di seguito le informazioni utili per i mesi di luglio e agosto.