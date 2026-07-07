Estate, rimodulazione oraria per le Casse Cup e i Punti Prelievo di Asst Lariana

Tempo di estate e di rimodulazione oraria per le Casse Cup e i Punti Prelievo di Asst Lariana. Nel mese di agosto, in particolare, il Cup all’ospedale Sant’Anna, in via Napoleona e a Menaggio chiuderà alle 16.30 (con emissione dal totem dell’ultimo biglietto alle ore 16). Nel mese di agosto, inoltre, il Cup al Sant’Anna e il Cup in via Napoleona saranno chiusi il sabato.
Di seguito le informazioni utili per i mesi di luglio e agosto.
|Dove
|Luglio
|Agosto
|Settembre
|CUP Sant’Anna
|Chiusura anticipata alle 16.30 (ultimo biglietto alle 16) Chiusura tutti i sabati
|CUP e Punto Prelievi Via Napoleona
|Chiusura anticipata alle 16.30 (ultimo biglietto alle 16) Chiusura tutti i sabati
|CUP e Punto Prelievi Menaggio
|Chiusura anticipata alle 16.30 (ultimo biglietto alle 16)
|Punto Prelievi Maslianico
|Aperto il giovedì 7.30-9
|Chiuso dal 4 agosto al 1 settembre
|Chiuso il 1 settembre
|Punto Prelievi Tavernerio
|Aperto il mercoledì 7.30-9
|Chiuso dal 5 agosto al 2 settembre
|Chiuso il 2 settembre
|Punto Prelievi Fino Mornasco
|Aperto il mercoledì 7.30-9
|Chiuso dal 5 agosto al 2 settembre
|Chiuso il 2 settembre
|Punto Prelievi Lurate Caccivio
|Aperto da lunedì a giovedì 7.30-9 Chiuso dal 10 al 14 agosto
|Punto Prelievi Mozzate
|Chiuso il 6 e il 13
|Chiuso
|Chiuso il 7 settembre