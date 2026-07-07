Estate, rimodulazione oraria per le Casse Cup e i Punti Prelievo di Asst Lariana

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Michela Vitale

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Sant'Anna

Tempo di estate e di rimodulazione oraria per le Casse Cup e i Punti Prelievo di Asst Lariana. Nel mese di agosto, in particolare, il Cup all’ospedale Sant’Anna, in via Napoleona e a Menaggio chiuderà alle 16.30 (con emissione dal totem dell’ultimo biglietto alle ore 16). Nel mese di agosto, inoltre, il Cup al Sant’Anna e il Cup in via Napoleona saranno chiusi il sabato.

Di seguito le informazioni utili per i mesi di luglio e agosto.

DoveLuglioAgostoSettembre
CUP Sant’AnnaChiusura anticipata alle 16.30 (ultimo biglietto alle 16) Chiusura tutti i sabati
CUP e Punto Prelievi  Via NapoleonaChiusura anticipata alle 16.30 (ultimo biglietto alle 16) Chiusura tutti i sabati 
CUP e Punto Prelievi  MenaggioChiusura anticipata alle 16.30 (ultimo biglietto alle 16)
Punto Prelievi MaslianicoAperto  il giovedì 7.30-9  Chiuso dal 4 agosto al 1 settembreChiuso il 1 settembre
Punto Prelievi TavernerioAperto il mercoledì 7.30-9Chiuso dal 5 agosto al 2 settembreChiuso il 2 settembre
Punto Prelievi  Fino MornascoAperto il mercoledì 7.30-9Chiuso dal 5 agosto al 2 settembreChiuso il 2 settembre
Punto Prelievi Lurate CaccivioAperto da lunedì a giovedì 7.30-9  Chiuso dal 10 al 14 agosto
Punto Prelievi MozzateChiuso il 6 e il 13ChiusoChiuso il 7 settembre