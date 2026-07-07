Alberto Fortis a Carimate, giovedì arrivano Enrico Ruggeri e i Decibel

Grandi artisti del panorama musicale italiano al Castello di Carimate, che fu la sede di un importante studio di registrazione. Tra il 1977 e il 1987 la dimora è stata infatti la sede della Stone Castle Studios.

Ora è stato allestito un museo che ricorda quel periodo e domenica scorsa Alberto Fortis ha inaugurato la targa a lui dedicata. Fortis, infatti, proprio a Carimate ha registrato i suoi primi due album.

Un discorso che vale anche per Enrico Ruggeri e i Decibel, che agli esordi utilizzarono proprio gli studi del paese brianzolo. E proprio Ruggeri e i Decibel nel primo pomeriggio di giovedì, alle 14, saranno ospiti a Carimate per una visita-amarcord.

Tra i grandi artisti che hanno inciso i loro dischi al Castello ci sono nomi come Fabrizio De Andrè, Lucio Dalla, Pino Daniele, Francesco Guccini, Paul Young, Riccardo Cocciante, i Pooh, Antonello Venditti e gli Stadio.