La Giornata dell’Automobilista di Aci Como: premiati benemeriti della strada e tutti gli operatori

Cento anni di Aci Como. Un nuovo momento di celebrazione, a Villa Gallia, con la Giornata dell’Automobilista, con la premiazione delle forze dell’ordine e dei benemeriti della strada, guidatori più che esperti che hanno sempre rispettato le regole del Codice della strada.

A fare gli onori di casa il presidente di Aci Como, Enrico Gelpi, affiancato dal direttore Roberto Conforti e da tutto lo staff dell’ente di viale Masia.

Presenti le autorità del territorio, a partire dal prefetto Corrado Conforto Galli, l’assessore regionale Alessandro Fermi, i vertici delle forze dell’ordine e i massimi esponenti delle istituzioni lariane.

Un evento per Aci Como per celebrare i soci che hanno la patente da decenni. Benemeriti della Strada, automobilisti corretti e rispettosi delle regole, esempio di una guida impeccabile. E un modo anche per ringraziare e premiare le forze dell’ordine, sempre impegnate in attività di soccorso e assistenza agli automobilisti sulle strade, al pari di protezione civile, operatori sanitari, scuole e associazioni che si sono impegnati in questo ambito. In occasione dei 100 anni dell’ente, sono stati consegnati riconoscimenti anche ai soci che hanno da più lungo tempo la tessera di Aci Como.