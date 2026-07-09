Autorità di Bacino, parte Operazione Lario Sicuro la campagna estiva di prevenzione dedicata ai bambini

L’Autorità di Bacino del Lario e dei Laghi Minori porta quest’estate sulle spiagge del Lago di Como una serie di laboratori dedicati alla sicurezza in acqua, pensati per bambini e famiglie. Il progetto si chiama Operazione Lario Sicuro e nasce dalla collaborazione con Lario Moon, progetto educativo dedicato al lago firmato dall’artista Luigi Sabadini, il cui personaggio Emmsì, il Guardiano delle Acque, è protagonista degli incontri, ideato proprio per raccontare ai più piccoli, in modo semplice e diretto, le regole da rispettare quando si è in acqua o in barca. Il primo appuntamento si è già tenuto nelle scorse settimane a Oliveto Lario, dentro la manifestazione Giroliveto, dopo l’esperienza sperimentata durante Agrinatura, dove il personaggio era stato presentato per la prima volta al pubblico.

A guidare l’iniziativa è il presidente dell’Autorità di Bacino, Luigi Lusardi, che sottolinea come la sicurezza sulle spiagge e nelle acque del lago nasca prima di tutto dalla prevenzione. Lusardi spiega che l’obiettivo è parlare direttamente alle nuove generazioni e alle loro famiglie non attraverso rigidi divieti, ma con un linguaggio “positivo, ludico e d’impatto”. Investire nell’educazione dei più giovani, aggiunge il presidente, significa crescere bagnanti più consapevoli e responsabili, capaci di vivere la bellezza del lago in sicurezza.

Guardando ai contenuti dei laboratori, i più piccoli saranno coinvolti in giochi, sfide di gruppo e attività creative pensate per trasformare le regole di sicurezza in esperienze semplici da ricordare. Si parlerà delle corrette modalità di balneazione, dell’attenzione da prestare alle condizioni meteo, della conoscenza dei fondali e del corretto utilizzo dei dispositivi di galleggiamento, con l’obiettivo di favorire una maggiore consapevolezza tra chi frequenta il lago. Dopo la tappa di Oliveto Lario il percorso prosegue con un calendario già fissato. Oggi l’appuntamento si è tenuto a Domaso, poi si proseguirà il 24 luglio a Colico Piona e l’11 agosto a Mandello del Lario, per portare lo stesso messaggio di prevenzione lungo tutta la sponda del lago, dal ramo comasco fino all’alto lago.