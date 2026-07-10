Intervento di manutenzione per il forno crematorio di Como. Approvato il progetto e appalto affidato

Forno crematorio di Como, lavori di manutenzione straordinaria più vicini: affidamento diretto dell’incarico a un‘impresa con sede a Genova.

L’intervento, che ammonta complessivamente a 200mila euro, con ogni probabilità, porterà ad un temporaneo stop con inevitabili disagi per chi, già in un momento di dolore, vorrà procedere con la cremazione di un proprio caro. Peraltro dopo guasti e lunghi mesi di stop l’impianto – che si trova all’interno del cimitero monumentale – era tornato operativo poco più di un anno fa.

Il Comune sta procedendo con tempi rapidi, dopo l’ok al documento di indirizzo della progettazione a fine di maggio, a metà giugno il progetto esecutivo è stato approvato e con esso il quadro economico. Quindi – dati gli importi – l’ente ha potuto procedere con un affidamento diretto

Superata dunque la fase burocratica e di progettazione non resta che avviare le operazioni. Date non ne sono state ancora comunicate ma i tempi stimati per l’esecuzione dei lavori parlano di 45 giorni.

“La scrupolosa manutenzione programmata è fondamentale per garantire la continuità delle cremazioni e scongiurare fermi impianti con gravi ripercussioni sul servizio” si legge nel documento di Palazzo Cernezzi.

L’impianto è, infatti, costituito da due linee realizzate nel 2006 ed entrate in funzione nel 2007, attualmente ne funziona solamente una e questo espone il servizio in caso di guasto al potenziale stop. L’intervento di manutenzione straordinaria è finalizzato ad assicurare la continuità operativa e la sicurezza della struttura.