Caldo e diabete, i consigli degli esperti: “Bere di più e controllare spesso la glicemia”

L’ondata di caldo che sta interessando anche la provincia di Como mette a dura prova chi soffre di diabete, una malattia cronica che riguarda migliaia di persone sul territorio. Le alte temperature, infatti, alterano l’effetto dei farmaci e aumentano il rischio di cali improvvisi di zuccheri nel sangue. Proprio per questo l’Asst Lariana, l’azienda che gestisce gli ospedali comaschi, ha diffuso una serie di raccomandazioni.

A fare chiarezza è la dottoressa Olga Disoteo, che guida il reparto di Diabetologia. Il primo consiglio riguarda i piccoli sensori che molti pazienti applicano sulla pelle per tenere sotto controllo la glicemia. Con il sudore rischiano di staccarsi, dunque vanno fissati bene e non vanno mai lasciati al sole o dentro l’auto rovente.

Guardando invece alla terapia, il caldo può rendere l’insulina meno efficace. Per questo va conservata in frigorifero e protetta durante i viaggi. “Le letture del sensore servono a prevenire eventi acuti pericolosi” spiega la dottoressa. “Sono uno strumento di sicurezza vitale”. La specialista invita comunque a non fidarsi solo della tecnologia e a tenere sempre a portata di mano il vecchio controllo con la puntura del dito.

Occhio, infine, alla disidratazione. Alcuni farmaci fanno perdere liquidi e con l’afa il rischio cresce. Il consiglio degli esperti, dunque, è semplice: bere a sufficienza, controllare più spesso la glicemia e rivolgersi subito al medico in caso di febbre, vomito o disturbi intestinali.