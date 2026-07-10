Como, incidente in via Piave tra auto e moto. Feriti un 45enne e un 13enne. Traffico bloccato

Incidente stamattina poco prima delle 9.30 tra auto e moto a Como in via Piave tra il Setificio e il supermercato, oltre il torrente Cosia.

I mezzi di soccorso sono stati attivati in codice rosso, massima gravità, per due feriti, un uomo di 45 anni e un ragazzino di 13. Sul posto due ambulanze e un’automedica per le prime cure. Fortunatamente il codice di criticità è stato ridimensionato a giallo.

E’ intervenuta la polizia locale per i rilievi e per la gestione del traffico. Viabilità paralizzata in tutta la zona e anche chi ha deciso di bypassare il punto dell’incidente si è trovato imbottigliato nel lato di via Dante dove è in corso un cantiere impattante sulla circolazione.