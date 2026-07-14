Campo della Legalità di Caslino d’Erba, un orto sociale curato dai giovani de Lo Snodo

Il Campo della Legalità di Caslino d’Erba, inaugurato nel 2023 dopo il sequestro alla criminalità organizzata, continua ad arricchirsi di nuove esperienze di partecipazione e cittadinanza attiva. Il bene restituito alla collettività, gestito dalla Cooperativa Sociale Lavoro e Solidarietà (CSLS), ospiterà un nuovo Orto Sociale curato dai volontari dell’associazione Lo Snodo, grazie all’assegnazione di due lotti di terreno attraverso la manifestazione d’interesse promossa dal Comune di Caslino d’Erba. Altri tre lotti sono stati affidati a cittadini caslinesi, con l’obiettivo di rendere il Campo sempre più uno spazio condiviso.

«Per noi questo orto rappresenta molto più di uno spazio da coltivare: – spiega Simone Pelucchi, presidente de Lo Snodo – è un luogo in cui i giovani possono mettersi in gioco, costruire relazioni e sentirsi parte della comunità. Vogliamo che diventi un punto di incontro aperto, dove imparare insieme il valore della cura, della responsabilità e della collaborazione».

L’idea nasce dall’esperienza del progetto “Giovani in Vetta”, che tra il 2025 e il 2026 ha coinvolto oltre 150 ragazzi in escursioni e attività outdoor. Da quel percorso è nata una comunità di giovani accomunati dalla passione per la natura e dal desiderio di vivere esperienze autentiche, lontane dalla connessione continua ai dispositivi digitali.

«Prenderci cura della terra significa prenderci cura anche delle persone. – dice Camillo Casartelli, referente del progetto -. Sarà un’occasione per stare insieme, condividere la fatica, imparare gli uni dagli altri e riscoprire la bellezza delle cose semplici».

La coltivazione entrerà nel vivo tra febbraio e marzo 2027, ma i volontari hanno già iniziato a studiare il terreno, progettare l’irrigazione, scegliere le colture e confrontarsi con gli altri assegnatari degli orti per integrare al meglio il progetto nella vita del campo.

Il nuovo orto si inserisce in un percorso di valorizzazione che la Cooperativa Sociale porta avanti da anni. Oggi il Campo della Legalità ospita già ulivi, gelsi e arnie. Anche l’Istituto San Vincenzo contribuisce alla cura degli spazi verdi attraverso il lavoro di insegnanti e studenti, con la gestione di uno degli orti presenti nei lotti vicini e l’organizzazione di iniziative dedicate all’ambiente.

«La nuova vita di questo terreno è carica di significato e di speranza: – sottolinea Elisabetta Belluschi Alberti, vicepresidente di CSLS -. è possibile combattere l’illegalità e ricostruire qualcosa di nuovo e fruibile da tutti».

«Abbiamo voluto aprire la manifestazione d’interesse affinché questo campo diventasse davvero un campo della comunità caslinese e non solo. – dichiara il sindaco Marco Colombo – Siamo felici e speriamo che sia sempre più vissuto e animato».