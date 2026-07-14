Lago di Como, i prezzi delle case nelle località turistiche crescono ancora

Che il fascino del Lario attiri sempre più acquirenti è un dato di fatto che va consolidandosi. I numeri lo certificano una volta di più. I prezzi delle case nelle località turistiche sul lago di Como crescono in media dell’1,4%, con un incremento dell’1,9% sul ramo comasco e dell’1% su quello lecchese.

E’ quanto emerge dall’analisi dell’Ufficio Studi Gruppo Tecnocasa, relativa alla seconda parte del 2025.



Il mercato delle case vacanza continua a essere trainato da acquirenti provenienti da altre province lombarde, mentre risulta in diminuzione la componente estera. La domanda si concentra prevalentemente su bilocali e trilocali, con investimenti medi nell’ordine di 240-250 mila euro. Le ricerche di chi intende acquistare una casa vacanza si focalizzano soprattutto sugli immobili all’interno della Città Murata. Per le tipologie signorili in buono stato i valori si attestano intorno a 4.000 € al mq, con punte di 6.000 € al mq per le unità affacciate sul fronte lago. Si segnala inoltre la crescente attrattività della Zona Caserme, dove sono presenti nuove costruzioni, con quotazioni di circa 4.000 € al mq stessa cifra o di poco superiore si registra a Cernobbio, dove l’interesse dei compratori resta sempre alto.



Sulle sponde lecchesi i prezzi delle case hanno avuto un aumento più contenuto, attorno all’1%. Mandello del Lario, Bellano, Lierna e Varenna si confermano località particolarmente richieste da chi è interessato all’acquisto di una seconda casa. La domanda proviene prevalentemente da acquirenti italiani, soprattutto lombardi, e da clientela estera del Nord Europa.

Mandello del Lario è il comune con la maggiore dotazione di servizi, mentre chi privilegia la vista lago tende a orientarsi su Bellano e Lierna. In entrambi i comuni, un immobile usato in buone condizioni si acquista indicativamente intorno a 2.500 € al mq; i tagli di nuova costruzione di dimensioni contenute possono raggiungere i 4.000 € al mq, soprattutto per le soluzioni fronte lago. Quotazioni in linea si registrano anche a Mandello del Lario. Varenna presenta invece un mercato più di nicchia: per unità ristrutturate con vista lago si possono raggiungere anche 5.000 € al mq.