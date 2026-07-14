Il grande jazz torna a Villa del Grumello, quattro concerti con Bosso e artisti internazionali

Torna il jazz vista lago. Dal 15 al 19 luglio Villa del Grumello ospita una nuova edizione del Villa del Grumello Jazz Festival, quattro serate per dimostrare che il jazz non è solo per intenditori.

Si parte con un nome amatissimo dal pubblico italiano, il trombettista Fabrizio Bosso, che inaugura il festival insieme al suo Spiritual Trio con un concerto che mescola energia, improvvisazione e grandi emozioni. La rassegna, organizzata dall’Associazione Villa del Grumello con la direzione artistica musicale di Flavio Minardo, prosegue poi con altri tre appuntamenti di rilievo.

Giovedì 16 luglio allo Spazio Como, in collaborazione con Sheraton Lake Como Hotel, saliranno sul palco i Fusion Experience, formazione guidata dal celebre batterista Dave Weckl insieme al bassista e cantante Richard Bona, al chitarrista Ciro Manna e alla tastierista Mica Lecoq, per un concerto che intreccia jazz fusion, ritmi internazionali e contaminazioni culturali.

Venerdì 17 luglio alle Serre del Grumello sarà la volta della sassofonista britannica Emma Rawicz, tra i talenti emergenti del jazz europeo, che con il suo Quintet presenterà il progetto INKYRA, caratterizzato da sonorità contemporanee e composizioni dedicate ai temi dell’identità e dell’esperienza umana.

La rassegna si chiuderà domenica 19 luglio con The Swingers Orchestra, che ai piedi del grande Cedro della Villa renderà omaggio all’età d’oro dello swing e delle grandi orchestre jazz, con un concerto all’insegna dell’eleganza e dell’energia.

Un finale festoso e coinvolgente che celebrerà la dimensione più popolare e condivisa del jazz attraverso la forza sonora di una grande formazione orchestrale. Il tutto immersi nello scenario del parco storico del Grumello, tra alberi secolari, vista sul lago e aperitivo al tramonto.