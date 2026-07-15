Blevio, sopralluogo dell’assessore Fermi: “In 5 anni il Comune ha trasformato in opere oltre 20 milioni di euro”

Nuovo sopralluogo della Regione a Blevio, con l’assessore comasco Alessandro Fermi, che in Municipio ha incontrato il sindaco Alberto Trabucchi e il consigliere comunale Mario Lavorgna, per verificare direttamente le criticità provocate dagli ultimi eventi atmosferici eccezionali che hanno interessato il territorio e fare il punto sulle azioni già avviate e su quelle che verranno realizzate nei prossimi mesi.

I primi danni provocati dal maltempo a Blevio sono datati luglio 2021, e poi si sono contate ben 11 alluvioni. Nell’agosto 2023 ulteriori fenomeni violenti hanno colpito il territorio, rallentando i lavori di messa in sicurezza. Per poi arrivare al settembre 2025 con nubifragi che hanno provocato nuove frane e colate di detriti e infine a giugno 2026, con l’ultima alluvione.

Dopo l’ondata di maltempo del 9 giugno, la Regione ha finanziato altri interventi di messa in sicurezza con 350mila euro, aggiuntivi ai 460mila della Protezione civile.

“Essere oggi a Blevio significa confermare concretamente la vicinanza di Regione alla comunità che ha subito i danni del maltempo – ha sottolineato l’assessore Fermi – E significa anche portare i ringraziamenti sinceri al sindaco, che con grandissima determinazione sta aiutando il suo territorio e i suoi concittadini. Le risorse stanziate sinora da Regione Lombardia (12 milioni attraverso il Pnnr e 6 milioni e mezzo con fondi regionali) rappresentano un intervento concreto che consentirà di accelerare i lavori e restituire sicurezza ai cittadini, lavorando soprattutto sulla prevenzione. La collaborazione tra istituzioni è stata determinante per individuare rapidamente le priorità e programmare gli interventi più urgenti ma, come ho detto più volte, un Comune piccolo come Blevio da solo non ce la può fare, soprattutto contro la burocrazia: è necessario anche mettere a disposizione personale preparato e snellire le procedure”.