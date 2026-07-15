Nesso, tuffi dal ponte. Altre nove multe durante il maxi controllo

A Nesso altre 9 multe per i tuffi vietati dal ponte. Dopo l’Ordinanza di divieto temporaneo di tuffi, salti e lanci in acqua dal Ponte di Riva di Castello e dai relativi parapetti, spallette, muri, manufatti e pertinenze e vista la presenza di numerosi giovani e turisti ieri pomeriggio, è stato predisposto un altro servizio interforze, mirato a contrastare il fenomeno.

Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza, Squadra Acque Interne della Questura di Como, R.O.A.N. delle Fiamme Gialle e un equipaggio del Reparto Operativo dei Laghi di Milano, con la Polizia Locale, hanno effettuato ieri pomeriggio diversi controlli che hanno portato all’identificazione e alle successive sanzioni di 9 stranieri per la violazione dell’Ordinanza.