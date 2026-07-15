10 chili di cocaina sull’auto, sloveno arrestato sul confine. Droga nascosta in un doppiofondo

L’auto sospetta fa scattare i controlli, il fiuto dei cani permette di scoprire oltre 10 chili di cocaina.

Nell’ambito del contrasto ai traffici illeciti sul confine il personale dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli in servizio a Ponte Chiasso e i militari della Guardia di Finanza hanno fermato, al valico autostradale di Brogeda, una vettura con targa slovena in uscita dal territorio nazionale.

La grande quantità di lattine, merendine e altri rifiuti sparsi sulla moquette e la presenza di un seggiolino sui sedili, pur in assenza di bambini a bordo, ha fatto scattare l’approfondimento sull’automobilista, sui pochi bagagli a bordo e sul veicolo sul quale si sono concentrati gli accertamenti di natura tecnica svolti dai militari con il supporto delle unità cinofile. Quindi la scoperta: all’interno di un capiente doppiofondo ricavato negli schienali dei sedili posteriori sono stati trovati oltre 10,7 chilogrammi di cocaina, divisi in 10 panetti confezionati con numerosi strati di cellophane.

Per distrarre il fiuto dei cani, il sofisticato nascondiglio ricavato nell’auto, realizzato con lamiere ad apertura meccanica, era stato cosparso di polvere di caffè.

L’uomo alla guida, sloveno, è stato arrestato e portato al carcere del Bassone di Como dove è a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

L’attività è frutto della consolidata collaborazione fra l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e la Guardia di Finanza, ed è finalizzato a prevenire e contrastare il traffico di sostanze stupefacenti tra Italia e Svizzera.