Escursioni e gite in montagna, istruzioni per l’uso, Cai e Soccorso Alpino fanno chiarezza

Andare in montagna significa vivere un’esperienza che unisce senso di libertà, bellezza e responsabilità.

Sui monti comaschi sono moltissime le persone che ogni giorno e nelle diverse stagioni partono per un’escursione, una passeggiata o una gita in compagnia. E di frequente si rendono necessari interventi di soccorso che spesso vedono coinvolti i turisti. Proprio per questo, ogni escursione, salita o attività in ambiente montano deve essere preparata con attenzione, tenendo conto non solo dell’itinerario scelto e delle proprie capacità, ma anche della possibilità che le condizioni cambino: il meteo può peggiorare, la stanchezza può aumentare, l’orientamento può diventare più complesso, un tratto semplice può trasformarsi in una situazione difficile.

Vicende ed esperienze differenti, sono accomunate da un punto centrale: in montagna la sicurezza inizia prima della partenza, con una pianificazione adeguata, margini di tempo ed energie, attenzione al meteo e consapevolezza dei propri limiti.

Pianificare un itinerario è molto di più della scelta di una meta. Significa valutare ogni aspetto dell’uscita in base alle condizioni ambientali, alle difficoltà del percorso, alla preparazione propria e del gruppo, prevedendo sempre un margine. Saper rinunciare o modificare il programma non è un fallimento, ma una scelta di consapevolezza. CAI e Soccorso Alpino ricordano, infatti, che quando ci si trova in una situazione di difficoltà reale o potenzialmente pericolosa non bisogna esitare a chiamare il Numero Unico di Emergenza 112. La richiesta di aiuto deve essere tempestiva, chiara e dettagliata. Una volta attivato il sistema di emergenza, è fondamentale restare reperibili, non spostarsi se non indicato dagli operatori, comunicare con precisione la propria posizione, segnalare eventuali ostacoli aerei per l’eliambulanza, rendersi visibili e seguire le istruzioni ricevute. I soccorritori sono in grado di valutare la situazione, orientare le persone in difficoltà e decidere la modalità di intervento più adeguata. Può inoltre essere molto utile utilizzare l’app GeoResQ, che consente di inviare una richiesta di soccorso geolocalizzata e di registrare la propria traccia durante l’escursione: una funzione che, in caso di ricerca di persone disperse, può agevolare significativamente il lavoro del Soccorso Alpino, riducendo i tempi di intervento.