Como ricorda il sacrificio del brigadiere Luigi Carluccio

La Polizia di Stato di Como, questa mattina, ha commemorato in una cerimonia organizzata dall’Amministrazione Comunale di Como, il Brigadiere Luigi Carluccio, caduto in servizio il 15 luglio 1981 mentre tentava di disinnescare un ordigno esplosivo in viale Lecco.

Dopo la messa nella basilica di San Fedele a Como, alla presenza del Prefetto della Provincia di Como Corrado Conforto Galli, del Questore di Como Filippo Ferri, del sindaco Alessandro Rapinese e delle principali autorità militari e civili della città e del figlio del brigadiere, Alessandro, anche lui poliziotto; la cerimonia si è spostata al monumento intitolato a Luigi Carluccio, nei giardini tra viale Lecco e via Dante Alighieri, dove il Questore di Como Filippo Ferri, ha voluto esprimere la vicinanza e l’importanza di dover ricordare il sacrificio del brigadiere perché la libertà e la sicurezza hanno il volto di chi serve con coraggio fino all’estremo dovere.