Incendio in Spina Verde, coinvolti 700 metri quadri di bosco, in azione vigili del fuoco e volontari

Incendio nel parco Spina Verde, i vigili del fuoco sono in azione dalle 6,40 circa di questa mattina vicino al Monte Croce. Al lavoro una squadra dalla sede centrale di via Valleggio e i volontari della protezione civile antincendi boschivi di Colverde e San Fermo della Battaglia.

Risultano interessati circa 700 mq di sottobosco e vegetazione. Non si segnalano persone coinvolte. Operazioni durate tutta la mattina, il caldo ha inaridito e seccato molte zone e quindi non è stato facile contenere il rogo. Ancora da chiarire le cause.