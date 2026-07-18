Carugo, in casa avevano cocaina, eroina, hashish e marijuana. Maxi sequestro di droga e due arresti

Un altro colpo inferto allo spaccio di droga nel Comasco. I carabinieri di Mariano Comense hanno arrestato a Carugo due marocchini di 27 e 42 anni.

Dopo le segnalazioni dei cittadini i militari hanno organizzato una serie di controlli e hanno eseguito una perquisizione nell’abitazione dei due che ha consentito scoprire un vero e proprio deposito di sostanze stupefacenti: 350 grammi di eroina, 300 grammi di cocaina, 500 di hashish, 100 di marijuana e 200 grammi di sostanza da taglio, oltre a quattro bilancini elettronici di precisione, materiale per preparare le dosi e otto telefoni cellulari.

L’ingente quantitativo di droga sequestrato, se immesso sul mercato, avrebbe consentito il confezionamento di migliaia di dosi destinate ad alimentare le piazze di spaccio della zona.

I due sono stati arrestati per detenzione ai fini di spaccio di droga e accompagnati al carcere Bassone di Como, dove restano a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.