Anziani e fragili, nuovo supporto sul territorio. Collaborazione tra Asst Lariana e sindacati

Ospedale e organizzazioni sindacali insieme per offrire un aiuto alle persone fragili. L’Asst Lariana, Cgil Como, Cisl dei Laghi e Uil Lario hanno firmato un protocollo di intesa per avviare una rete territoriale integrata sperimentale tra i servizi delle case di comunità e i patronati sindacali. L’obiettivo è costruire un sistema di orientamento e supporto più efficace ai pazienti con maggiori difficoltà.

Il nuovo accordo è un ulteriore passo avanti dopo la firma, a dicembre 2024, del protocollo sul piano di sviluppo del polo territoriale. Le case di comunità di Asst Lariana e i patronati di Cgil, Cisl e Uil, con ruoli diversi si rivolgono spesso alle stesse persone: anziani, disabili, famiglie in difficoltà. Obiettivo del protocollo è dunque mettere in rete queste realtà, evitando che i cittadini si perdano in percorsi frammentati e difficili.

La sperimentazione partirà dai distretti di Erba e di Cantù-Mariano Comense e si concentrerà inizialmente su due aree prioritarie: persone anziane/non autosufficienti e persone con disabilità. Nel corso dell’estate saranno organizzati i primi incontri tra gli operatori delle case di comunità dedicati al punto unico di accesso – amministrativi, infermieri di famiglia e di comunità, assistenti sociali – e gli operatori dei patronati sindacali. Seguiranno quindi percorsi di formazione congiunta e azioni coordinate di orientamento per i cittadini.

“Le case di comunità sono il luogo dove l’integrazione tra servizi sociosanitari e sociali diventa concreta – sottolinea Maurizio Morlotti, direttore sociosanitario di Asst Lariana -. La collaborazione con i sindacati rafforza la rete di prossimità e ci permette di raggiungere le persone più fragili in modo più efficace”.

“I servizi del sindacato, a partire da quelli di patronato, sono presenti capillarmente sul territorio e ogni giorno offrono un sostegno alle famiglie e alle persone nell’accesso a prestazioni assistenziali e previdenziali – aggiungono le segreterie territoriali di Cgil Como, Cisl dei Laghi e Uil Lario – Lavorare in sinergia con le case di comunità significa moltiplicare la capacità di risposta ai complessi bisogni delle persone e garantire forme di supporto diffuse”.