In moto contro un palo a Fino Mornasco, gravissimo 15enne

Gravissimo incidente nel pomeriggio di oggi a Fino Mornasco. Un ragazzo di 15 anni che viaggiava in sella a una Vespa, mentre percorreva la via don Angelo Sassi, per cause ancora da chiarire è uscito di strada ed è andato a sbattere contro un palo di cemento. Il motociclista avrebbe perso il controllo del mezzo e non ci sarebbero altri veicoli coinvolti nell’incidente, anche se sono ancora in corso gli accertamenti. Nell’impatto il 15enne ha riportato traumi e ferite purtroppo molto gravi. Subito sono stati allertati i soccorsi. A Fino Mornasco sono arrivati automedica e ambulanza ed è stato poi inviato l’elicottero del 118, che ha trasportato il 15enne all’ospedale Niguarda di Milano. Le sue condizioni sono purtroppo molto gravi