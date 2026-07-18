Affitta una villa sul lago ma è ricercato per reati finanziari. Scatta l’alert, 46enne arrestato

Aveva affittato una villa a Tremezzina, ma era ricercato perché destinatario di un mandato di arresto internazionale per la successiva estradizione per reati finanziari. La registrazione obbligatoria del cliente – un 46enne filippino con anche cittadinanza cinese – al portale alloggiati, collegato al sistema informativo interforze ha fatto scattare l’alert e l’intervento dei carabinieri della compagnia di Menaggio. I militari hanno arrestato il 46enne, dopo aver verificato la validità del provvedimento di cattura tramite il servizio per la cooperazione internazionale di polizia. Al termine delle procedure è stato portato in carcere al Bassone a disposizione dell’autorità giudiziaria per l’estradizione.