Escursionista cade sulla montagna a Brunate. Per i soccorsi utilizzati la funicolare e l’elicottero

La funicolare e l’elicottero del 118 sono stati utilizzati nella tarda serata di ieri per un complesso intervento di soccorso di un escursionista di 64 anni caduto in una zona impervia a Brunate. L’uomo, recuperato e portato al Sant’Anna, fortunatamente non è in gravi condizioni.

L’operazione è stata avviata attorno alle 21, quando è stato dato l’allarme per un escursionista è caduto sul sentiero a tornanti che costeggia la funicolare Como – Brunate, in una zona impervia e difficile da raggiungere, perlopiù con il buio.

L’intervento di salvataggio è stato coordinato dal soccorso alpino. Sette tecnici sono saliti da Como alla stazione intermedia con la funicolare e hanno poi raggiunto a piedi l’uomo infortunato. Il 64enne è stato subito valutato dal punto di vista sanitario per capire le sue condizioni, che non erano gravi. E’ stato intanto attivato l’elisoccorso di Como di Areu, l’Agenzia regionale emergenza urgenza, attrezzato per il volo notturno. Il velivolo ha raggiunto la zona e ha recuperato l’escursionista ferito, trasportato all’ospedale Sant’Anna per una valutazione più approfondita e le cure del caso.

L’intervento si è concluso in tarda serata. Il soccorso alpino ha voluto ringraziare il personale dell’azienda Atm, che ha consentito l’utilizzo della funicolare.