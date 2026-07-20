Tuffi proibiti dal ponte di Nesso, divieto ignorato, altre 10 multe

Tuffi proibiti dal ponte all’orrido di Nesso, ancora dieci multe nel pomeriggio di ieri. Le forze dell’ordine proseguono i controlli mirati, eseguiti in collaborazione tra equipaggi della polizia di Stato, dei carabinieri, della guardia di finanza e della polizia locale di Nesso. Nell’ultimo intervento sono state identificate e sanzionate 10 persone per la violazione del divieto di tuffi.

Multate inoltre due imbarcazioni per non aver mantenuto la distanza di sicurezza minima dalla costa. Continueranno i controlli nella zona per contrastare il pericoloso fenomeno dei tuffi proibiti dal ponte.