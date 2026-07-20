Tuffi proibiti dal ponte di Nesso, divieto ignorato, altre 10 multe

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Anna Campaniello

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11609 Nesso troppi turisti sul ponte della Civera. Arriva lappello al Comune per limitare gli accessi 1781519597

Tuffi proibiti dal ponte all’orrido di Nesso, ancora dieci multe nel pomeriggio di ieri. Le forze dell’ordine proseguono i controlli mirati, eseguiti in collaborazione tra equipaggi della polizia di Stato, dei carabinieri, della guardia di finanza e della polizia locale di Nesso. Nell’ultimo intervento sono state identificate e sanzionate 10 persone per la violazione del divieto di tuffi.

Multate inoltre due imbarcazioni per non aver mantenuto la distanza di sicurezza minima dalla costa. Continueranno i controlli nella zona per contrastare il pericoloso fenomeno dei tuffi proibiti dal ponte.

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