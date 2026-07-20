Prende il cellulare a una turista e vuole 100 euro per restituirlo. Denunciato per estorsione

Tentata estorsione, gli agenti della polizia di Stato di Como hanno denunciato un pakistano di 38 anni, regolarmente residente in Italia. L’uomo avrebbe sottratto il cellulare a una turista e avrebbe poi preteso 100 euro per restituirlo alla proprietaria. La donna si è accorta di non avere più il telefono e ha chiamato il numero.

Il 38enne ha risposto e ha fissato un appuntamento per la restituzione. La donna ha avvisato la polizia, che si è appostata nel punto fissato per lo scambio ed è intervenuta denunciando il 38enne.